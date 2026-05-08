Kilis'te 15 Temmuz konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
Kilis'te 15 Temmuz konulu konferans düzenlendi

08.05.2026 14:52
Kilis Valiliği himayesinde 15 Temmuz Derneği'nce düzenlenen program kapsamında, Nedim Ökmen Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda öğrencilerine yönelik "15 Temmuz" konulu konferans verildi.

Vali Ömer Kalaylı, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında şehitleri rahmetle andıklarını dile getirdi.

Türk milletinin hiç bir zaman bağımsızlığından taviz vermediğini belirten Kalaylı, "Ecdadımız bu uğurda her şeyini feda etmiştir. Yeri ve zamanı geldiğinde canını da feda etmeyi bilmiştir. Bunu Çanakkale zaferinde, Kurtuluş Savaşı'nda ve son olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminde gördük. Darbe girişimi Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla aziz milletimiz tarafından bertaraf edildi ve milletimiz söz konusu vatansa bu uğurda canımı feda etmeye hazırız diyerek, büyük bir zafer yazdı." dedi.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise Türkiye'de 64 ilde ve yurt dışında bu programları düzenlediklerini hatırlattı.

Desteklerinden dolayı tüm kurum yöneticilerine teşekkür eden Turunç, "Tankların karşısına dikilen insanlar hiç mi ölümden korkmuyorlardı? Hiç mi geleceğe dönük hayalleri yoktu? Üç ya da dört aylık bebeği var daha ona doymamışken vatan sevgisi evlat sevgisinden üste olduğu için, seve seve hayatlarını ortaya koydular. Ne mutlu onlara. Onlar kazandılar ve eminim sizlerde o ruhla yetişeceksiniz." diye konuştu.

15 Temmuz gazisi Ahmet Alkılıç, vatanın ve milletin ilelebet var olması için şehit ve gazi olunduğunu vurguladı.

Konferansın ardından Kayabaş Camisi'nde darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 şehit için okunan hatimlerin duası yapıldı.

Kaynak: AA

