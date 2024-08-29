Kilis\'te 21 firari hükümlü yakalandı

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Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 28 Temmuz - 28 Ağustos tarihlerinde çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, aranan 53 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında haklarında 3 ay ila 19 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 21 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Diğer 32 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.