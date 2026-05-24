Kilis'te 3 Bin Sahipsiz Köpeğe Yuvalık

24.05.2026 11:24
Kilis'te Geçici Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz köpekleri tedavi edip rehabilite ediyor.

Kilis Valiliği ve Kilis Belediyesi işbirliğiyle kurulan Geçici Rehabilitasyon ve Doğal Koruma Alanı, kentteki sahipsiz köpeklerin büyük bölümüne ev sahipliği yapıyor.

İl merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Dümbüllü köyü sınırlarında bulunan 50 dönümlük alana kurulan merkez, yaklaşık 3 bin sahipsiz köpeğe yuva oluyor.

Ameliyathane, mama üretim tesisi ve gözlem odası ile idari birimlerin bulunduğu merkezde hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri yürütülüyor.

Valilik ve belediye koordinasyonunda oluşturulan ekipler, sahipsiz köpekleri bulundukları alanlardan alarak merkeze getiriyor. Burada veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolleri yapılan hayvanlar, rehabilitasyon süreçlerinin ardından kontrollü yaşam alanlarında barındırılıyor.

Merkezde görevli 15 personel, köpeklerin günlük bakım ve kontrollerini gerçekleştiriyor.

"3 bin sahipsiz köpek barınıyor"

Kilis Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kadir İlker Avcı, AA muhabirine, kentte sahipsiz köpeklerin daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri için çaba gösterdiklerini söyledi.

Bu çalışmaların son yıllarda yoğunlaştığını ifade eden Avcı, şunları kaydetti:

"Sorumluluk sahamızdaki sahipsiz hayvan popülasyonunun yüzde 80'ini toplamış durumdayız. Geriye kalan kısım ise yakalanması nispeten daha zor olan bölgelerde bulunmaktadır. Kalan hayvanların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız, ekiplerimiz tarafından gece gündüz sürdürülmektedir. Son iki yılda yaklaşık 3 bin sahipsiz hayvanı toplamış bulunmaktayız. Doğal yaşam merkezimizde ilgili mevzuatlar gereği bakım, beslenme, tedavi, rehabilitasyon ve kısırlaştırma işlemlerinin ardından hayvanları doğal yaşamlarına uygun şekilde barındırmaktayız. Vatandaşlarımızı hem ziyaret hem de hayvanları sahiplenmek için merkezimize bekliyoruz."

Kaynak: AA

