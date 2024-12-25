Kilis'te 3 FETÖ Firarisi Yakalandı

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Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ üyesi olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında her biri için 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.G, S.K. ve T.K. yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.