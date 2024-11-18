Kilis'te 6.500 Canlı Saka Kuşu Kaçakçılığına Geçit Verilmedi - Son Dakika
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Kilis'te 6.500 Canlı Saka Kuşu Kaçakçılığına Geçit Verilmedi

Kilis\'te 6.500 Canlı Saka Kuşu Kaçakçılığına Geçit Verilmedi

Ticaret Bakanlığı, Kilis'te gerçekleştirdiği operasyonda Türkiye'den yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 6 bin 500 canlı saka kuşunu ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturmalar sürüyor.

18.11.2024 11:24  Güncelleme: 11:25
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TİCARET Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerince Kilis'te gerçekleştirilen operasyonda Türkiye'den yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 6 bin 500 canlı saka kuşunun ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye'den çıkış yapmak üzere Çobanbey Gümrük Sahası'na gelen bir araca yönelik gümrük kontrolü esnasında söz konusu araçta canlı hayvan bulunduğu tespit edildi. Yapılan tespit akabinde Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince detaylı aramaya tabi tutulan aracın bagajında bulunan 13 adet kafesli sandık içerisinde 6 bin 500 canlı saka kuşu belirlendi. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu hükümleri çerçevesinde satılması, avlanması ve ihracı yasak olan saka kuşları, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor" denildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Hayvan Hakları, Kaçakçılık, Türkiye, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Çevre, Hukuk, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te 6.500 Canlı Saka Kuşu Kaçakçılığına Geçit Verilmedi - Son Dakika

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