Kilis'te Asfalt Makinesi Patladı

KİLİS'te asfalt kesme makinesine yakıt dolumu yapılırken patlama meydana geldi. Patlamada, 1 işçi yaralanırken, park halindeki araç ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğleden sonra, Kazım Karabekir Mahallesi Kelleci Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki fiber internet çalışmalarında asfalt kesme makinesine benzin doldurulurken henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle işçilerden Y.Ö. yaralandı, alevler, sokakta park halinde bulunan 1 otomobile sıçradı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın ise itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)