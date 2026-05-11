Kilis'te Bağımlılıkla Mücadele Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kilis'te Bağımlılıkla Mücadele Protokolü İmzalandı

11.05.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te Denetimli Serbestlik ve Yeşilay işbirliğiyle bağımlılıkla mücadele çalışmaları güçlenecek.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Yeşilay Kilis Şubesi arasında bağımlılıkla mücadele çalışmalarının güçlendirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya ile Yeşilay Kilis Şube Başkanı Osman Ertuğrul Sağlam tarafından imzalanan protokol kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri altındaki bireylerin bağımlılıkla mücadele süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Yeşilay Kilis Şubesinden yapılan açıklamaya göre, protokol çerçevesinde bireylerin becerilerinin geliştirilmesi ve sosyal uyumlarının artırılmasına yönelik bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, atölye faaliyetleri ile çeşitli sosyal etkinliklerin yürütülmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kilis Denetimli Serbestlik Müdürü Zerrin Özhüsrev, denetimli serbestlik uygulamalarında amacın yalnızca takip değil, bireydeki değişimi desteklemek olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan işbirliğiyle Kilis'te bağımlılıkla mücadele çalışmalarının daha etkin, planlı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine katkı sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te Bağımlılıkla Mücadele Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz
Trump’tan, İran’ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
İnanılmaz anlar Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi İnanılmaz anlar! Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi

14:37
Çuvalla para ayırdılar Arsenal’den Barış Alper bombası
Çuvalla para ayırdılar! Arsenal'den Barış Alper bombası
14:33
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
14:20
Acun Ilıcalı’nın kader gecesi En büyük hayaline son bir adım kaldı
Acun Ilıcalı'nın kader gecesi! En büyük hayaline son bir adım kaldı
14:18
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
14:00
Bu kentte güneş saat 02.57’de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak
Bu kentte güneş saat 02.57'de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak
12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 15:08:42. #7.12#
SON DAKİKA: Kilis'te Bağımlılıkla Mücadele Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.