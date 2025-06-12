Kilis'te Buğday Tarlasında Yangın: 150 Dönüm Alan Zarar Gördü

Kilis'te buğday tarlasında yangın: Yaklaşık 150 dönüm alan zarar gördü

KİLİS - Kilis'in Necmettin Erbakan Mahallesi kırsalında bulunan buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü. Yaklaşık 150 dönümlük ekili alanın zarar gördüğü yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine Kilis Belediyesi itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve bir ambulans sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.