Kilis'te darp görüntüleri paylaşılınca 3 şüpheliden biri gözaltına alındı

Kilis'te darp görüntüleri paylaşılınca 3 şüpheliden biri gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis Valiliği, sosyal medyada paylaşılan darp görüntüleri sonrası Ekrem Çetin Mahallesi Erdem Sokak'ta bir kişinin darbedilmesiyle ilgili adli işlem başlatıldığını duyurdu. Emniyetin kimliğini tespit ettiği 3 şüpheliden 1'i gözaltına alındı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kilis'te sosyal medyada paylaşılan darp görüntülerine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ekrem Çetin Mahallesi Erdem Sokak'ta bir kişinin darbedilmesine ilişkin adli işlem başlatıldı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettiği 3 şüpheliden birini gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA
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