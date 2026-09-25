Kilis'te darp görüntüleri paylaşılınca 3 şüpheliden biri gözaltına alındı

Kilis'te sosyal medyada paylaşılan darp görüntülerine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ekrem Çetin Mahallesi Erdem Sokak'ta bir kişinin darbedilmesine ilişkin adli işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettiği 3 şüpheliden birini gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.