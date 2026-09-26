Kilis\'te depremde hasar gören 400 yıllık Akcurun Camisi ibadete açılacak

Kilis'in önemli tarihi yapılarından, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören yaklaşık 400 yıllık Akcurun Camisi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı.

1600'lü yıllarda inşa edilen ve depremlerde ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen camide, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda restorasyon çalışması başlatıldı.

Caminin özgün mimari kimliğinin korunması ve yapının depreme karşı güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, özellikle minare, çatı, tonoz ve beden duvarlarında kapsamlı uygulamalar gerçekleştirildi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, AA muhabirine, Kilis'te 50 tescilli vakıf kültür varlığı bulunduğunu söyledi.

Kentte 6 Şubat 2023'teki depremlerde 22 eserin ağır hasar gördüğünü belirten Tunç, bunlardan 12'sinin restorasyonunun tamamlandığını ifade etti.

Tunç, 3 eserin bu hafta itibarıyla tamamlanarak ibadete ve hizmete açılacağını belirterek, Akcurun Camisi'ndeki çalışmaların da son aşamaya geldiğini kaydetti.

Yapıların özgün kimliği korunuyor

Restorasyon çalışmalarında yapıların özgün kimliğinin korunmasına önem verdiklerini dile getiren Tunç, şöyle konuştu:

"Eserleri, statik anlamda özgünlüğü korunarak gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha güvenli aktarmak için gayret sarf ediyoruz. Akcurun Camisi'nde restorasyon çalışmalarımız son aşamaya geldi. Önümüzdeki günlerde 3 camimiz ile bu camimizi de ibadete açacağız."

Camide özellikle minarenin ağır hasar gördüğünü aktaran Tunç, minarenin kenet-zıvana uygulamasıyla yenilendiğini, çatının tamamen elden geçirildiğini ve tonozların güçlendirildiğini belirtti.

Tunç, beden duvarlarına enjeksiyon uygulaması yapıldığını ve duvarların çelik gergilerle güçlendirildiğini, ahşap donatıların tamamlanmasının ardından restorasyonun bitirileceğini ifade etti.

Restorasyonu devam eden diğer eserlerin de gelecek yıl içinde ibadete açılmasının planlandığını aktaran Tunç, tarihi yapıların gelecek nesillere aktarılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.