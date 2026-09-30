Kilis'te dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı

Kilis'te düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "kişinin içinde bulunduğu zor şartlardan yararlanmak, kamu görevlileriyle ilişkisi bulunduğunu öne sürmek ve belirli bir işi yaptırma vaadiyle menfaat temin etmek" suretiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tututklandı, 2'si serbest bırakıldı.