Kilis'te Okul Güvenliği Artırıldı

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Eğitimin ilk gününde geniş güvenlik önlemleri alındı

Jandarma hem uyardı hem bilgilendirdi hem de eğlendirdi

KİLİS - Kilis'te eğitim-öğretim yılının ilk gününde jandarma ekipleri okul çevrelerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Jandarma ekipleri, okulun ilk gününde eğitim-öğretimin tüm paydaşlarını hem uyardı hem bilgilendirdi hem de eğlendirdi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim öğretim sezonunun açılmasıyla birlikte sorumluluk bölgesindeki okullarda huzur ve güven ortamının devamı için çalışma yaptı. Ekiplerin 36 devriye ve 214 personel ile okullar bölgesinde aldığı denetimlerle öğrencilerin ve öğretmenlerin emniyet ve güven içerisinde eğitim-öğretim faaliyeti sürdürmeleri sağlandı. Ekipler, özellikle okullar bölgesinde yer alan işletmelere de uyarılarda bulundu.

Jandarma hem uyardı hem bilgilendirdi hem de eğlendirdi

Kilis Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı İlkokulu'nda da çocuklar ile bir araya gelen ekipler, okul idarecileri ve öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu. Ekipler, öğrenci servisleri sürücülerine de trafikte kurullara uyması konusunda uyarılarda bulundu, köpek unsurları ile birlikte gösteri yaptı. Okulların başlamasıyla arkadaşlarıyla birlikte güzel zaman geçirdiklerini söyleyen 6'ıncı sınıf öğrencisi Yusuf Miraç Karakaya, tatilin ardından okula başladığı için heyecanlı olduğunu belirterek jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Tatilin ardından okula geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Paşa Yaba da, "Jandarma ekipleri okula gelerek bizi trafik kuralları konusunda uyardı. Eğitimli köpeklerle gösteri yaptı. Böyle gösteriye şahit olduğum için unutulmaz bir gün yaşadım" ifadesini kullandı.

Okula giden çocukları için gözü arkada kalmadığını belirten öğrenci velisi Zahide Tilki ise "Allah jandarmamızdan razı olsun. Torunlarımızı kaygısız şekilde okula gönderiyoruz ve gözümüz arkada kalmıyor. Okul yollarında kamyonet ve tırlar geçiyor, bizlerde çok korkuyoruz. Okulların başlamasıyla birlikte jandarmamız göreve başladı ve çocuklarımızla birlikte okula gidiyorlar" diye konuştu.