Kilis\'te firari hükümlü yakalandı

Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan ve hakkında 9 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'yi Elbeyli ilçesine bağlı Alahan Köyü'nde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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Tekirdağ il genelinde yapılan jandarma operasyonlarında, Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi'nde L.C. isimli şahsın üst aramasında 1 adet tabanca ve şarjör ile içerisinde 5 adet fişek ele geçirildi. Ergene Velimeşe Mahallesi'nde ise A.A. isimli şahsın üst aramasında 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör bulundu. Kapaklı Karaağaç Mahallesi'nde ise M.S. isimli şahsa kuru sıkı tabanca taşımaktan ve açık alanda havaya ateş etmekten 8 bin 322 TL idari para cezası uygulandı. Şahıslarla ilgili işlem başlatıldı.
Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti'nin peşini bırakmayacaklarını söyledi. 35 aile, DEM Parti İl Örgütü binası önünde eylem yaparak çocuklarının geri getirilmesini talep etti. Aileler, HDP ve PKK'ya tepki göstererek, yıllardır evlat hasreti çektiklerini ve sadece haklarını istediklerini belirtti.
Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Spor Girişimcilerimizle Buluşuyoruz' başlıklı panel, başarılı sporcular yetiştirmeyi amaçlayan girişimcilerin deneyimlerini paylaşmaları için gerçekleştirildi. Panelde, spor sektöründe antrenör eksikliği ve spor salonu açma konuları ele alındı.
TÜBİTAK-1004 programı, 2024 yılında Yüksek Teknoloji Platformları-Yeşil Dönüşüm başlığıyla tekrar açıldı. Bu çağrı kapsamında, araştırma üniversiteleri ve diğer kurumlar, 5 ana tema üzerine çözüm üretmek için çalışmalar yürütecekler. Türkiye'nin yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, çığır açıcı Ar-Ge ve yenilik temelli çözümler geliştirilecek. Programın amacı, yüksek teknoloji platformları oluşturarak üniversitelerin geliştirdiği ürün ve teknolojileri özel sektöre transfer etmektir.
Akhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla el sanatları sergisi düzenledi. Kaymakam, Cumhuriyet Başsavcısı, MHP İlçe Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü gibi önemli isimlerin katıldığı açılış töreninde, kursiyerlerin eserleri sergilendi ve katılımcılara bilgi verildi. Sergiyi AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da gezdi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan fırın ustası Ahmet Kırmızı, çizdiği resimlerle dikkat çekiyor. Çocukluğundan beri resim çizmeyi hayal eden Kırmızı, 2014'ten beri resim kurslarına giderek yeteneğini geliştirdi. İşinden arta kalan zamanlarda resim kursuna giden Kırmızı, maharetli parmaklarıyla hamurları şekillendirirken, resim yapmaktan vazgeçmeyeceğini söyledi.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2024 yılının Ocak ve Şubat aylarında kent genelinde 843 trafik kazası meydana geldiğini ve trafik denetimlerinde sürücülere toplamda 172 milyon 718 bin 392 TL ceza kesildiğini açıkladı. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, 594 kişi yaralandı ve 246 araçta maddi hasar meydana geldi. Ayrıca, 8 bin 576 kişi trafik eğitimlerine katıldı.
Doğanşehir Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı Başkan Durali Zelyurt başkanlığında gerçekleştirildi. Doğanşehir Belediye Başkanı Zelyurt, meclis üyelerine teşekkür etti ve yeni dönem meclis üyesi adaylarına başarılar diledi.
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