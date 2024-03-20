Kilis\'te firari hükümlü yakalandı

Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.'yi Kilis'te yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitim öğretime ilişkin fiziki altyapı itibariyle dünya ortalamalarını ve OECD ortalamalarını yakaladığını belirtti. Bakan Tekin, yapılan yatırımlarla derslik başına düşen öğrenci sayısının azaldığını, okulların teknolojik donatımlarının iyileştirildiğini ve tüm okulların internet erişim ağına sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'de son 20 yılda eğitime yapılan yatırımların önemli adımlar olduğunu ve bu süreçte eskiyen okulların yenilenmesi ve eğitim-öğretim süreçlerinin içeriğiyle ilgilenmeye odaklandıklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürekli üzerine daha fazlasını, daha güzelini, daha iyisini koyarak devam edeceklerini belirterek, "Bizden sonraki nesillere daha büyümüş, daha güçlenmiş, daha zenginleşmiş bir Türkiye'ye bırakacağız ki onlar da çıtayı daha...
Adıyaman'da T.A idaresindeki otomobil ile B.K. idaresindeki motosiklet Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumu iyi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde horoz dövüştürerek kumar oynatan ve oynayan şahıslara işlem yapıldı. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, Doğuyaka Mahallesi'nde horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynatıldığı tespit edildi. 15 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı ve 6 adet horoz muhafaza altına alındı. Horoz dövüştürdüğü tespit edilen ikamet sahibi hakkında adli işlem yapıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Bora Çaylan, play-off hedefiyle çalıştıklarını ve rakip ayırt etmeden maçları kazanmak istediklerini belirtti. Anadolu Efes karşılaşmasında taraftarlardan destek beklediklerini söyleyen Çaylan, maçın bilet fiyatlarının uygun olduğunu ve Muradiye Spor Salonu'nu tıklım tıklım doldurmayı arzu ettiklerini ifade etti.
Kazakistan'da bu yıl ilk kez Nevruz Bayramı kapsamında düzenlenen 'Milli Spor Günü' etkinlikleriyle geleneksel sporlara olan ilgi arttı. Başkent Astana'da yapılan müsabakalarda okçuluk, mangala, aşık oyunları, at üstünde güreş ve kökbörü gibi sporlar sergilendi. Ayrıca izleyicilere renkli anlar yaşatan kız kovalamaca oyunu da oynandı. Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı, ülkede geleneksel sporlara olan ilginin arttığını belirtirken, 2022'de 584 bin olan ilgili kişi sayısının 2023'te 619 bine çıktığını açıkladı. Ayrıca, Kazakistan'ın bu yıl 5. Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacağı ve 100'den fazla ülkeden yaklaşık 5 bin sporcunun katılmasının beklendiği ifade edildi.
Antalya'nın Aksu ilçesinde karısını keserle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık ifadeleri ve sağlık raporu dinlendi. Sanık tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İ.K. idaresindeki otomobil ile R.C. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Kalkan'da 'Yöresel Ürünler Pazarı'nın açılışına katıldı. Tütüncü, Antalya'nın 19 ilçesinde de Kepez'deki performansını sergilemek istediklerini belirtti.
Derbideki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 2'si tutuklandı
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