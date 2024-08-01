Kilis'te Hafriyat Kamyonu ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Kilis'te hafriyat kamyonu ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
M.T'nin kullandığı 06 VF 3399 plakalı hafriyat kamyonu ile K.K. idaresindeki 79 DC 292 plakalı motosiklet, Kilis-İslahiye kara yolunun 20. kilometresinde çarpıştı.
Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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