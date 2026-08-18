Kilis'te Hastane Personeli Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Kilis'te Hastane Personeli Görevden Uzaklaştırıldı

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Sosyal medyada küfürlü yorum yapan hastane personeli H.K. görevden uzaklaştırıldı.

Kilis'te sosyal medya üzerinden bir paylaşıma küfürlü yorum yapan hastane personeli, görevinden uzaklaştırıldı.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinde görevli bir personelin sosyal medyada küfür içeren yorumda bulunması üzerine inceleme başlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada yer alan, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinde görev yaptığı tespit edilen H.K. isimli personelin kullandığı çirkin ifadelere ilişkin paylaşımlar üzerine, Valiliğimizce gerekli inceleme başlatılmıştır. Söz konusu personel görevden uzaklaştırılmış olup hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.???????"

Kaynak: AA

Hastane, Güncel, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te Hastane Personeli Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika

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