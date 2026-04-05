Kilis'te İsrail'e Tepki Gösterildi

05.04.2026 16:16
Kilis'te toplanan vatandaşlar, Mescid-i Aksa'nın kapatılması ve idam yasasına karşı protesto etti.

Kilis'te Mescid-i Aksa'nın kapalı tutulması ve İsrail'in Filistinli esirlere idam yasası çıkarmasına tepki gösterildi.

Kilis Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar "masum bir halkı idam edecekler", "Mescid-i Aksa'ya sahip çık" yazılı dövizler taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Kilis temsilcisi Rıdvan Özcan, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'nin sadece Filistinlilerin değil, özelde tüm ümmetin genelde ise tüm insanlığın ortak değeri olduğunu söyledi.

İşgalcilerin her geçen gün küstahlığını artırarak Mescid-i Aksa'yı ibadete kapattığını, Müslümanların izzetini çiğnemeye cüret ettiğini anlatan Özcan, "Gazze'de, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da katmerleşen zulüm, artık tüm coğrafyamızı kuşatmış duruma gelmiştir. Ülkeler işgal edilmekte, okullar, hastaneler, evler, binalar ve sivil yerleşim yerleri tüm dünyanın gözleri önünde bombalanmaktadır." dedi.

İsrail'in Filistinlileri katletmek üzere tarihin karanlık sayfalarında yer alacak bir karara imza attığını belirten Özcan, "Sözde yasa tasarılarıyla Filistinli esirlerin idam edilmesine dair işgal rejiminin almış olduğu bu karar gayri meşru bir karardır. Filistinli esirlerin idam kararı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Söz konusu idam kararı, bir halkın yok edilmesine yönelik soykırım suçunun en ağır tablosunu sergilemektedir." ifadelerini kullandı.

Grup, okunan duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

