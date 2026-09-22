Kilis\'te jandarma 40 kilo 500 gram esrar ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Kilis'te jandarma 40 kilo 500 gram esrar ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te jandarmanın uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışması kapsamında merkeze bağlı Hisar köyündeki bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste 40 kilo 500 gram esrar ile 65 kök kenevir ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
KİLİS'te jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 40 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, merkeze bağlı Hisar köyünde 1 şüphelinin adresine operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 40 kilo 500 gram esrar ile 65 kök kenevir ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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