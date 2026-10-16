Kilis\'te jandarma, 40 traktör ve tarım aletleri sürücüsüne eğitim verdi

Kilis'te jandarma, 40 traktör ve tarım aletleri sürücüsüne eğitim verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ekipleri, 'Güvenli Tarım, Güvenli Trafik Projesi' kapsamında merkez ve ilçelere bağlı köylerde seminer düzenledi. Seminerde 40 traktör ve tarım aletleri sürücüsüne eğitim verilirken ekipler 40 traktör römorkuna reflektör taktı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Güvenli Tarım, Güvenli Trafik Projesi" kapsamında 40 sürücüye eğitim verildi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ekiplerinin "Güvenli Tarım, Güvenli Trafik Projesi" kapsamında traktör ve tarım araçlarının karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını en aza indirmek, traktör kullanıcılarını bu konuda bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak, can ve mal kaybını önlemek için başlattığı çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, merkez ve ilçelere bağlı köylerde güvenli tarım konusunda sürücülere seminer düzenlendi, 40 traktör ve tarım aletleri sürücüsüne eğitim verildi.
Bilgilendirme amacıyla broşür dağıtan ekipler, 40 traktör römorkuna reflektör taktı.
Kaynak: AA
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