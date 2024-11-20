Kilis\'te Kardeşlere Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Kilis'in Musabeyli ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı.

Haydarlar köyünde şüpheli R.A.(48), aracın içindeki kardeşler Fatih Polat (34) ile Mustafa Polat'a (38) tabanca ile ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Fatih Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Mustafa Polat ise Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fatih Polat'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olay yerinden kaçan şüpheli R.A'nın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan R.A ile iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.