Kilis\'te Kaybolan 10 Küçükbaş Hayvan Bulundu

İstanbul'da Otogarda Silah ve Mermi Operasyonu: 5 Bin Silah ve Mermi Ele Geçirildi

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda düzenlenen operasyonda, 5 bin uzun namlulu silah ve tabanca mermisi ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otogarda şüphe üzerine bir kişiyi takibe aldı ve yapılan aramada çantasında 5 bin silah ve mermi bulundu. Şüpheli gözaltına alındı ve mermilerin başka bir şirketten satın alındığı tespit edildi. Yakalanan kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.