Kilis'te Kaybolan 50 Hayvan Bulundu
Kilis'te kaybolan 50 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla sahibine teslim edildi.
Kilis'te kaybolan 50 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.
Merkeze bağlı Çerçili köyünde hayvancılıkla uğraşan R.Y, küçükbaş hayvanlarının kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.
Yapılan arama sonucu arazide bulunan 50 hayvan sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
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