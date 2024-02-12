Kilis'te Kaybolan Küçükbaş Hayvanlar Bulundu - Son Dakika
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Kilis'te Kaybolan Küçükbaş Hayvanlar Bulundu

Kilis'in Musabeyli ilçesinde kaybolan küçükbaş hayvanlar, jandarma ekiplerince bulundu. İ.A.'nın bildirdiği kaybolan 14 koyun, yapılan aramalar sonucu kayalık ve otluk arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

12.02.2024 17:05  Güncelleme: 17:06
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KİLİS'in Musabeyli ilçesinde kaybolan küçükbaş hayvanlar, jandarma ekiplerince bulundu.

Kızılkent köyünde yaşayan İ.A., beslediği 14 koyununun kaybolduğunu bildirmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucu kayalık ve otluk arazide kaybolan hayvanlar bulunarak, sahibine teslim edildi.

Kilis\'te Kaybolan Küçükbaş Hayvanlar Bulundu
Kaynak: DHA

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