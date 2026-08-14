Kilis'te Metruk Evde Yangın
Kilis'te metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kilis'te metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şıhlar Mahallesi'ndeki metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA
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