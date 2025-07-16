Kilis'te Milli Birlik Yürüyüşü

KİLİS'te, 15 Temmuz darbe girişiminin 9'uncu yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Milli Birlik Yürüyüşü'ne binlerce vatandaş katıldı.

Kilis Valiliği tarafından organize edilen Milli Birlik yürüyüşüne Vali Tahir Şahin, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, daire amir ve müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşte jandarma özel hareket ile polis özel hareket timleri de vatandaşlarla birlikte katıldı. Türk bayrakları ile Hacı Cümmüş Kavşağı'nda başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanında son buldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte konuşan Kilis Valisi Tahir Şahin, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberlik içinde yazdığı büyük bir direniş destanı olduğunu vurgulayarak, Türk milletinin o gece devletine, bayrağına ve istiklaline sahip çıktığını söyledi.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA