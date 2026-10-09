Kilis\'te motosiklet devrildi, ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Kilis'te motosiklet devrildi, ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te Ekrem Çetin Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi ve sürücü ağır yaralandı. Ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kilis'te motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
A.S. (23) idaresindeki 63 AEM 820 plakalı motosiklet, Ekrem Çetin Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, ağır yaralanan sürücü ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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