Kilis'te devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
M.F.K. idaresindeki 79 AAK 149 plakalı motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Kilis'te Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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