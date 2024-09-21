Kilis'te Motosikletle Servis Çözümü - Son Dakika
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Kilis'te Motosikletle Servis Çözümü

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Yüksek servis fiyatları nedeniyle Kilis'te veliler çocuklarını motosikletle okula götürüyor.

21.09.2024 11:41
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Artan servis fiyatlarına Kilisliler motosiklet ile çözüm buldu

Kilis'te motosiklet sevdası bitmiyor

KİLİS - Okulların açılmasıyla öğrenci servisleri tekrardan yollardaki yerini alırken artan servis fiyatlarına Kilisliler motosiklet ile çözüm buldu. Kentte çok sayıda vatandaş yüksek servis ücreti ödememek için çocuklarını okula motosiklet ile götürüp getiriyor.

Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en fazla motosikletin bulunduğu Kilis'te, artan servis fiyatlarına motosiklet ile çözüm bulundu. Kentte, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminin başlamasının ardından dikkat çeken yüksek servis ücretleri sonrası vatandaşlar çocuklarını okula motosiklet ile götürüp getiriyor. Motosikletleri servis gibi kullanan vatandaşlar hem zamandan hem maliyetten tasarruf sağlıyor.

"Kardeşimi motosiklet ile götürüyüm, yakıt ve zamandan tasarruf ediyorum"

Kentin bir noktasından diğer noktasına motosiklet ile daha kısa zamanda gittiğini belirten Ali Savaş Belli Türk, "Hem yakıt hem de rahat ulaşım yönünden motosikleti tercih ediyorum. Aracım olmasına rağmen tüm işlerimi motosikletimle hallediyorum. Şehir merkezine arabamla gittiğim zaman park sorunu ile karşılaşıyorum. Okullar açıldı ve kardeşimi her gün okula motosiklet ile götürüyüm" dedi.

"20 dakikalık yolu motosiklet ile 10 dakikada gidiyorum"

Arabayla şehir merkezinde hareket etmenin daha zor olduğunu ifade eden üniversite öğrencisi Ökkeş Yılmaz, "Motosiklet her yerde kolayca park edilebiliyor. Hem yakıt masrafı düşüyor hem de ulaşım açısından çok daha hızlı oluyor. 20 dakikalık yolu motosiklet ile 10 dakikada gidiyorum. Bundan dolayı çoğu zaman motosikleti tercihi ediyorum" şeklinde konuştu.

"Servis ücreti 2 bin TL'ye kadar çıkıyor, motosiklete 200 liralık yakıt yetiyor"

Motosikletine aldığı 200 TL yakıt ile okula gittiğini dile getiren Gökhan Felek, "Okula gitmek için servis ücreti 2 bin TL'ye kadar çıkıyor ve bunun yerine haftalık olarak motosikletime 200 TL benzin alıyorum ve kardeşimle birlikte okula gidip geliyoruz" diye konuştu.

Kilis\'te Motosikletle Servis Çözümü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kilis'te Motosikletle Servis Çözümü - Son Dakika

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