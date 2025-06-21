Kilis'te Motosikletten Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

KİLİS'te durdurulan motosikletten 209 bin 687 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında bir motosikleti durdurdu. Araçta yapılan aramada, 209 bin 687 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Motosikletteki M.İ.E.B., A.B. ve E.H. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.