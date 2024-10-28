Kilis'te Nar Ekşisi Yapımı Başladı

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Kilis'te kadınlar, yemek ve salatalara lezzet katan nar ekşisi yapımına başladı.

Bölgede yoğun olarak üretilen narları toplayan kadınlar, nar çekim merkezlerinde meyvenin suyunu çıkarıyor. Bakır kazanlara konulan nar suyu, saatler süren kaynatma işleminin ardından tepsilere konularak soğumaya bırakılıyor.

Bin bir zahmetin ardından hazır olan nar ekşisi, yemek ve salatalara lezzet vermesi için mutfaktaki yerini alıyor.

Ev hanımı Fatma Güven, AA muhabirine, hazırladıkları nar ekşilerinin yemeklerin vazgeçilmez lezzeti olduğunu söyledi.

Nar ekşisinin yapımının zor ve zahmetli olduğunu anlatan Güven "Dalında olgunlaşan narları toplayıp birçok aşamadan geçirerek suyunu çıkarıyoruz. Daha sonra odun ateşinde yaklaşık 10 saat kaynatıp tepsilere alıyoruz. Tepsilerde 3 gün güneşte bekletilen nar ekşisi tüketime hazır hale geliyor." dedi.

İbrahim Kırmızı da toplanan narların tesislerine getirilerek işlendikten sonra vatandaşlara su halinde verildiğini anlattı. Kırmızı, "Tam otomatik makinelerde narları kabuğundan ayırıp su haline getiriyoruz. Vatandaşlar suyu evlerinde kaynatarak nar ekşisine dönüştürüyor. Bu sayede zahmetli taneleme işi daha kolaylaşmış oluyor." diye konuştu.