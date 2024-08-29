Kilis\'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

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KİLİS'te, otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Özel İdare Kavşağı'nda meydana geldi. H.K. yönetimindeki 79 AE 797 plakalı otomobil ile R.Ç idaresindeki 79 DY 325 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsü R.Ç ve arkasında bulunan G.Ç.'nin yaralandığını belirledi. Yaralılar, ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobil sürücüsü H.K. gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.