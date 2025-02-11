KİLIS'te, otomobil ile midibüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Oylum Köyü yakınlarında meydana geldi. L.İ. yönetimindeki 79 ABZ 439 plakalı otomobil ile 79 S 045 plakalı midibüs kavşakta çarpıştı. Kazada midibüste bulunan A.K. ile M. İ. yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)
Son Dakika › Güncel › Kilis'te Otomobil ve Midibüs Çarpıştı, 2 Yaralı - Son Dakika
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