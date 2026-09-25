Kilis\'te oyun oynarken su olmayan kuyuya düşen 13 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

Kilis'te oyun oynarken su olmayan kuyuya düşen 13 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'in Hakverdi Mahallesi'nde oyun oynarken evin bahçesindeki su olmayan kuyuya düşen 13 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan çocuk, tedbir amacıyla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kilis'te içinde su olmayan kuyuya düşen çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hakverdi Mahallesi'nde 13 yaşındaki K.H, oyun oynarken bir evin bahçesindeki kullanılmayan kuyuya düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
K.H, ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarıldı.
Sağlık durumu iyi olan çocuk, tedbir amacıyla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?