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Kilis'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kilis'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı

Kilis'te, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Kilis\'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG\'ye yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı
16.01.2024 - 16:52,
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Kilis'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'ye yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kilis'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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