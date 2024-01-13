Kilis'te PKK/PYD/YPG üyesi 2 zanlı tutuklandı
Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren B.E. ile C.H.H'yi sınır hattında yakaladı. Zanlılar, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/ YPG üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren B.E. ile C.H.H'yi sınır hattında yakaladı.
Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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