Kilis'te Provokatif Paylaşım Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Kilis'te sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, bir sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın açarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçu işlediği tespit edilen Y.Ö'nün yakalandığı belirtildi.
İşlemlerinin ardından Y.Ö'nün sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi: "Kilis'imizin huzuru ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla yapmış olduğumuz çalışmalara kararlılıkla devam edilecektir."
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