Kilis'te Sahipsiz Köpekler İçin Rehabilitasyon Alanı - Son Dakika
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Kilis'te Sahipsiz Köpekler İçin Rehabilitasyon Alanı

Kilis\'te Sahipsiz Köpekler İçin Rehabilitasyon Alanı
22.06.2025 11:13
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Kilis'te 50 dönümlük alanda kurulan merkezle sahipsiz köpekler korunmaya alındı, mama üretimi başladı.

Kilis Valiliği öncülüğünde İl Özel İdaresi tarafından 50 dönümlük alana kurulan Geçici Rehabilitasyon ve Doğal Koruma Alanı, kentteki sahipsiz köpeklerin yeni yuvası oldu.

Kentte sahipsiz köpekleri koruma altında tutmak ve sokaklarda oluşturdukları tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla il merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Dümbüllü köyü sınırlarında yapımına başlanan "Geçici Rehabilitasyon ve Doğal Koruma Alanı" tamamlandı.

Ameliyathane, mama üretim tesisi, köpeklerin yaş ve türlerine göre barındırıldıkları 7 bölüm, gözlem odası, idari bölüm ve veteriner odasının bulunduğu barınakta hayvan kabulüne başlandı.

Valilik ve Kilis Belediyesi öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında oluşturulan ekipler, sokaklardan topladıkları sahipsiz köpekleri araçlarla Geçici Rehabilitasyon ve Doğal Koruma Alanı'na götürüyor.

Köpek kulübeleri, yemlik ve sulukların bulunduğu barınakta aralarında veteriner hekimlerin de yer aldığı 15 personel, köpeklerin bakımını ve kontrollerini yapıyor.

Kilis Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, AA muhabirine, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatı doğrultusunda, Kilis Valisi Tahir Şahin'in himayesinde 50 dönüm alanın sahipsiz köpekler için yaşam alanı yapıldığını belirtti.

Özel İdare ve belediye ekiplerinin topladığı sahipsiz köpekleri bu alana getirdiklerini ifade eden Demirbilek, "3 ilçemizde toplama ekiplerimiz var. Belediyemizin toplama ekibi var ve bu ekiplerle beraber hayvanlarımızı alıyoruz, bu merkezimize getirerek kısırlaştırıyoruz. Bu merkezimiz, şu an sokak hayvanları için bütün fonksiyonları icra etmektedir." diye konuştu.

Mamaları tesiste üretiliyor

Yemek yapılan işletmelerle imzaladıkları protokol kapsamında artık yemeklerin mama haline getirildiğini anlatan Demirbilek, "Kilis'te yemek atıklarını topluyoruz. Burada mama üretim makinemizle beraber canlarımıza mama da yapıyoruz. Böylece yemek atıklarını değerlendirmiş oluyoruz." dedi.

Şu an itibarıyla 450 sahipsiz köpeğe alanda bakıldığını kaydeden Demirbilek, şunları söyledi:

"Burası 7 ayrı bölümden oluşuyor. Hepsi ayrı ayrı tel çitlerle çevrilmiş bir alana sahip. Dişi köpeklerimiz bir alanda, erkek köpeklerimiz bir alanda, yavru canlarımız ve vahşi ırklar da dahil olmak üzere her cins için ayrı bir bölüm yaptık. Başıboş köpekler çok güzel bir alana kavuştu. Bu alanda görevli personel, veterinerimiz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelimiz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personelimiz bulunuyor. Bu proje valiliğimiz ve belediyemizle birlikte bütün paydaşlarımızla birlikte yürütülmekte."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kilis'te Sahipsiz Köpekler İçin Rehabilitasyon Alanı - Son Dakika

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