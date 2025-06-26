Kilis'te etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Sıcaklığın 38 derece ölçüldüğü kentte serinlemek isteyenler, gölgelik alanlarla park ve bahçelerde zaman geçirdi.
Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölge ve kapalı alanları tercih etti.
Kentin en kalabalık yerlerinden Cumhuriyet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sıcak hava nedeniyle sakinlik gözlendi.
Son Dakika › Güncel › Kilis'te Sıcak Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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