Kilis'te Sıcak Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Kilis'te Sıcak Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor

26.06.2025 16:32
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Kilis'te 38 dereceyi bulan sıcaklık, vatandaşları gölgelik alanlara yönlendiriyor.

Kilis'te etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklığın 38 derece ölçüldüğü kentte serinlemek isteyenler, gölgelik alanlarla park ve bahçelerde zaman geçirdi.

Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölge ve kapalı alanları tercih etti.

Kentin en kalabalık yerlerinden Cumhuriyet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sıcak hava nedeniyle sakinlik gözlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kilis'te Sıcak Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

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