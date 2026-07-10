Kilis'te Sigara Bırakma Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kilis'te Sigara Bırakma Başarısı

10.07.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbrahim Halil Aytekin, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde tedavi ile 6 yıl süren sigara bağımlılığından kurtuldu.

Kilis'te yaşayan 29 yaşındaki İbrahim Halil Aytekin, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nde gördüğü tedaviyle 6 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu.

Sigara kullandığı dönemde nefes darlığı, öksürük ve göğüs ağrısı şikayetleri yaşayan Aytekin, özellikle spor yaparken yaşadığı performans kaybının ardından sigarayı bırakmaya karar verdi.

Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvuran Aytekin, uzman desteği ve ilaç tedavisiyle yaklaşık 2 ay içinde sigarayı bıraktı.

Sigaraya arkadaş çevresinin etkisiyle başladığını ifade eden Halil Aytekin, AA muhabirine, "Bir nefes al, bir şey olmaz dediler. Keşke o ilk nefesi almasaydım. Yaklaşık 5-6 yıl nikotin bağımlılığı hayatımı olumsuz etkiledi." dedi.

Arkadaşlarıyla yaptığı bir futbol maçında 15-20 dakikadan fazla oynayamadığını anlatan Aytekin, bu deneyimin sigarayı bırakma kararında etkili olduğunu dile getirdi.

Sigaranın yalnızca sağlığını değil sosyal yaşamını da olumsuz etkilediğini belirten Aytekin, "Evde kötü koku oluşuyordu, üzerimde sigara kokusu oluyordu. İnsanlarla konuşurken çekinmeye başladım. Bu hem sağlığımı hem de bütçemi ciddi şekilde etkiliyordu." ifadelerini kullandı.

"Nefesim açıldı. Evde kötü koku yok"

Tedavi sürecinde uzman desteğinin önemine dikkati çeken Aytekin, düzenli ilaç kullanımının ardından sigarayı tamamen bıraktığını belirtti. Aytekin, "Artık spor yaparken daha uzun süre dayanabiliyorum. Nefesim açıldı. Evde kötü koku yok. Kendimi daha rahat hissediyorum. Sigaraya harcadığım para da cebimde kalıyor." diye konuştu.

Sigarayı bırakmak isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Aytekin, öncelikle bırakma nedenlerinin iyi belirlenmesi ve profesyonel destek alınmasının başarı şansını artıracağını söyledi.

Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Ahmet Yusuf Ünler ise merkez bünyesinde ücretsiz sigara bırakma danışmanlığı hizmeti verdiklerini belirtti.

Başvuran kişilerin bağımlılık düzeyini değerlendirdiklerini aktaran Ünler, kişiye özel planlama kapsamında ilaç tedavisi, motivasyon görüşmeleri ve kontrol muayeneleriyle süreci yakından takip ettiklerini kaydetti.

Ünler, sigarayı bırakmak isteyen tüm vatandaşları Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvurmaya davet etti.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Kilis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te Sigara Bırakma Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza Almanya'da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza!
Turizm merkezinde facia Şişme bot rıhtıma çarparak patladı: 20 yaşındaki gençten acı haber Turizm merkezinde facia! Şişme bot rıhtıma çarparak patladı: 20 yaşındaki gençten acı haber
Hürmüz Boğazı’nda 6 bin denizci mahsur Hürmüz Boğazı'nda 6 bin denizci mahsur
Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı
Polise küfredip tehditler savurdu: Ben bir kraliçeyim Polise küfredip tehditler savurdu: Ben bir kraliçeyim
Bonnie Tyler 75 yaşında vefat etti Bonnie Tyler 75 yaşında vefat etti

11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
11:09
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
11:07
Yatacak yerimiz yok İstanbul’da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90’ı aştı
Yatacak yerimiz yok! İstanbul'da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı
10:35
Erdoğan’ın hediyesini bir hayli sevdi Başbakan’dan bir olay paylaşım daha
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
10:01
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 12:01:13. #7.12#
SON DAKİKA: Kilis'te Sigara Bırakma Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.