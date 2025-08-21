Kilis'te Suriye'ye Pasaportla Geçişler Başladı

KİLİS'in Önücpınar Sınır Kapısı'nda Suriye'ye pasaport ile geçiş işlemleri başladı.
8 Aralık sonrasında Suriye'nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye Kara Hudut Kapılarından pasaportla geçişlere başlandı. İçişleri Bakanlığı'nın Suriye kara hudut kapılarında pasaportla geçiş işlemlerinin başladığını duyurmasının ardından Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu.
Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)
