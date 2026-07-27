Kilis'te tarihi eser operasyonu: 107 sikke ele geçirildi
Kilis'te düzenlenen operasyonda taksideki A.T.'nin üst aramasında 107 sikke bulundu, 1 kişi gözaltında.
Kilis'te düzenlenen tarihi eser operasyonunda 107 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ekipler yol kontrolü sırasında durumundan şüphelendikleri ticari taksiyi durdurdu.
Takside yolcu olarak bulunan A.T'nin üst aramasında 107 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kilis'te tarihi eser operasyonu: 107 sikke ele geçirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?