Kilis'te TÜGVA Yaz Kursları: Kur'an-ı Kerim Öğrenmek ve Etkinliklere Katılmak - Son Dakika
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Kilis'te TÜGVA Yaz Kursları: Kur'an-ı Kerim Öğrenmek ve Etkinliklere Katılmak

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Kilis'te düzenlenen yaz kurslarında öğrenciler, Kur'an-ı Kerim öğrenmenin yanı sıra çeşitli etkinliklere katılıyor. TÜGVA'nın Yaz Okulu Projesi kapsamında 5 merkezde açılan kurslara 400 öğrenci katılıyor. Öğrenciler, temel dini bilgilerin yanı sıra sosyal ve sportif faaliyetlerle de yaz tatillerini değerlendiriyor. Ayrıca, öğrencilere gezi ve akıl-zeka oyunları gibi aktiviteler de düzenleniyor. Kurslar ağustos ayı sonuna kadar devam edecek.

30.07.2024 13:33
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Kilis'te Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından yaz döneminde açılan kurslarda öğrenciler hem Kur'an-ı Kerim öğreniyor hem de çeşitli etkinliklere katılıyor.

TÜGVA'nın Yaz Okulu Projesi ile Kilis'te 5 merkezde açılan kurslara 400 öğrenciler katılıyor. Öğrenciler başta temel dini bilgiler gibi eğitimler alırken, sosyal ve sportif faaliyetlerle de yaz tatilini değerlendiriyor.

Öğrencilere yönelik gezi ile akıl ve zeka oyunları gibi aktiviteler de düzenleniyor.

TÜGVA Kilis İl Temsilcisi Ahmet Cihat Aktı, AA muhabirine, okulların kapanmasıyla birlikte yaz kurslarının başladığını söyledi.

Kent merkezinde 5 merkezde kurslar açıldığını ifade eden Aktı, bu kurslara 800 civarında öğrencinin başvurduğunu ve aktif olarak 400 öğrencinin katıldığını belirtti.

Kurslarda Kuran-ı Kerim ve değerler eğitiminin yanında sportif faaliyetlere yer verdiklerini aktaran Aktı, "Yüzme, cimnastik, futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi gibi çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu faaliyetler öğrencilerimizi cezbediyor ve katılım daha yüksek oluyor. Bunların yanında akıl ve zeka oyunlarından satranç, labirent oyunu gibi oyunları öğrencilerimiz keyifle oynuyor." dedi.

Resim ve ebru kurslarının da olduğunu belirten Aktı, "Öğrencilerimiz hem Kuran-Kerim öğrensinler hem de sosyal ve sportif faaliyetlerle dolu dolu bir yaz tatili geçirsinler diye kurslarımızı çeşitlendiriyoruz, geziler düzenleniyor. Kurslarda öğrencilerimizin eğlenceli bir yaz geçirmesini amaçlıyoruz. Kurslarımız ağustos ayı sonuna kadar devam edecek." diye konuştu.

Kurslara katılan öğrencilerden Mehmet Emin Ustabaş, yaz okulunda Kur'an-ı Kerim öğrendiğini ve düzenlenen aktivitelerle güzel vakit geçirdiğini belirtti.

Esmanur Baloğlu da TÜGVA'nın yaz kursunda hem dini bilgiler öğrendiğini hem de çeşitli oyun ve faaliyetlerle eğlenceli bir yaz dönemi geçirdiğini söyledi.

Kaynak: AA

Kilis, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te TÜGVA Yaz Kursları: Kur'an-ı Kerim Öğrenmek ve Etkinliklere Katılmak - Son Dakika

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