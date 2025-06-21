Kilis'te TYT Sınavı Tamamlandı

Kilis'te TYT sona erdi, adaylar sınav deneyimlerini paylaştı

KİLİS - Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TYT sınavına giren öğrenciler, oturumun ardından sınav sorularına ve hedeflerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında düzenlenen birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), Kilis'te tamamlandı. Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava giren öğrenciler, oturum sonrası sınavla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Genelde bilgi değil, yorum soruları vardı"

Sınava giren adaylardan Necdet Nane, matematik sorularında zorlandığını ancak genel olarak sınavın orta düzeyde olduğunu belirterek, "Sınav kolay değildi ama çalışan yapabilirdi. Matematikte biraz zorlandım. Türkçe ve sosyal bilgiler daha kolaydı. Genelde bilgi değil, yorum soruları vardı. Fen soruları da biraz zordu. Matematiği yapamadığım için zoruma gitti. Bana göre sınav güzel geçti. Yabancı dil düşünüyorum" dedi.

"Sözel soruları çok uzundu"

Eşit ağırlık öğrencisi Kenan Kayaoğlu ise sözel soruların uzunluğuna dikkat çekerek, "Sözel soruları çok uzundu, sadece sözel yapabildim. Sayısalım pek yok. Bu yüzden bazı soruları yetiştiremedim. Kimya ve fizikten birkaç soru yaptım. Matematik kısmını neredeyse tamamen boş bıraktım. Hedefim Adalet bölümü. Zabıt katibi olmak istiyorum çünkü bu alan ilgimi çekiyor" ifadelerini kullandı.

"Beklediğimden kolaydı"

Bir diğer aday Nisa Gül Barazi ise sınavın beklentisinden daha kolay geçtiğini söyleyerek, "Beklediğimden kolaydı. Çok zor değildi. Okul öncesi öğretmenliğini düşünüyorum. İlk sınavımda başarabileceğimi hissediyorum" şeklinde konuştu.