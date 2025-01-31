Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

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Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs tutuklandı

KİLİS - Kilis'te uyuşturucu veya uyarıcı madde imal-ticareti suçuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında toplam 11 şüpheli şahıs yakalandı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 11 şüpheliden T.K., Y.Ö., H.Y., E.N.D. ve K.D. isimli 5 şahıs tutuklandı, Şüphelilerden 5'i serbest bırakılırken 1 kişinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda ise 25.68 gram metamfetamin, 163.06 gram bonzai, 8.70 gram esrar ve 2 adet hassas terazi ele geçirilmişti.

(MYP-SVY-Y)