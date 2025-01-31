Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Geniş Video İzle

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheliden 5'i tutuklandı, 25.68 gram metamfetamin ele geçirildi.

31.01.2025 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs tutuklandı

KİLİS - Kilis'te uyuşturucu veya uyarıcı madde imal-ticareti suçuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında toplam 11 şüpheli şahıs yakalandı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 11 şüpheliden T.K., Y.Ö., H.Y., E.N.D. ve K.D. isimli 5 şahıs tutuklandı, Şüphelilerden 5'i serbest bırakılırken 1 kişinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda ise 25.68 gram metamfetamin, 163.06 gram bonzai, 8.70 gram esrar ve 2 adet hassas terazi ele geçirilmişti.

(MYP-SVY-Y)

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Kilis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:48 Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış
10:23 Özlem Zengin’in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti
10:17 İmamoğlu’na büyük destek Adliye koridorları “Hak, hukuk, adalet“ sloganlarıyla inledi İmamoğlu'na büyük destek! Adliye koridorları "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla inledi
09:44 Mansur Yavaş, İmamoğlu’na destek için Çağlayan Adliyesi’ne geldi Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi
09:37 Devrik lider Esad’ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 Fenerbahçe’den sürpriz Eren Elmalı hamlesi Fenerbahçe'den sürpriz Eren Elmalı hamlesi
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıya kimse ayar veremez Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıya kimse ayar veremez
15:24 Midtjylland’ta forma giyen Türk futbolcudan olay sözler: Ailem Fenerbahçe’yi desteklerse bozuşuruz Midtjylland'ta forma giyen Türk futbolcudan olay sözler: Ailem Fenerbahçe'yi desteklerse bozuşuruz
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
15:11 Fransız Alplerinde çığ felaketi: 5 dağcı öldü Fransız Alplerinde çığ felaketi: 5 dağcı öldü
15:09 25 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu 25 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu
15:04 Yabancılar Borsa İstanbul’da dev alımlar gerçekleştiriyor Yabancılar Borsa İstanbul'da dev alımlar gerçekleştiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 11:22:33. #1.12#
SON DAKİKA: Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.