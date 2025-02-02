Kilis'te Üzüm Budama Sezonu Açıldı - Son Dakika
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Kilis'te Üzüm Budama Sezonu Açıldı

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Kilis'te horoz karası üzüm bağlarında budama çalışmaları başladı, çiftçiler yağış bekliyor.

02.02.2025 13:27
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Kilis'te horoz karası üzümünde budama mesaisi başladı

KİLİS - Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Aşağıbademli Köyü'nde Horoz Karası üzüm bağlarında budama çalışmaları başladı. Çiftçilerin budama mesaisine Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de katıldı.

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Aşağıbademli Köyü'nde bölgenin en önemli tarım ürünlerinden biri olan horoz karası üzüm bağlarında budama çalışmalarına başlandı. Çiftçilerin katılımıyla gerçekleşen budama mesaisine Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de katılarak bağcılara destek verdi. Verimliliği artırmak ve hastalıklardan korunmak amacıyla yapılan budamayla birlikte, tarladan sofraya yaklaşık sekiz ay sürecek üzüm yolculuğu başlamış oldu.

8 ay süren tarladan sofraya üzüm yolculuğu budamayla başlıyor

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, Kilis'teki üzüm üretim alanının yaklaşık 160 bin dekara ulaştığını ve bunun büyük bölümünü horoz karası üzüm bağlarının oluşturduğunu söyledi. Özdemir, Musabeyli ilçesinde üzüm yetiştiriciliğinin en önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu vurgulayarak, "Kilis'te yaklaşık 8 ay süren tarladan sofraya üzüm yolculuğu budamayla başlıyor. Üzümün her aşaması insanlara fayda sağlıyor. Budama sonrası çıkan çubuklar yakacak olarak kullanılıyor. Yapraklanma döneminde sarma yapılıyor. Koruk döneminde turşu ve koruk suyu üretiliyor. Olgunlaşan üzümler ise pekmez, sofralık üzüm ve kurutmalık olarak değerlendiriliyor" dedi.

Budama hastalık ve zararlılardan korunma ile verim açısından önemli

Geçen yıl yaşanan rekolte düşüklüğüne dikkat çeken Özdemir, çiftçilerin mağduriyet yaşadığını belirterek, bu yıl yağışların iyi olması temennisinde bulundu. Özdemir, budamanın hastalık ve zararlılardan korunma ile verim açısından önem taşıdığına da dikkat çekerek çiftçilere bilgilendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Çiftçiler yağış bekliyor

Çiftçi Mehmet Yener ise Şubat ayında bağlarda budama çalışmalarına başladıklarını belirterek, yağışların az olmasından dolayı budama sürecinin erkene çekildiğini söyledi. Yener, "Geçen yıl verim çok düşüktü. İnşallah önümüzdeki hafta yağış olur. Yağışlar bol olursa verim de kalite de yüksek olur. Çiftçi de sevinir. İnşallah bu yıl hayırlısıyla iyi bir sezon geçiririz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kilis'te Üzüm Budama Sezonu Açıldı - Son Dakika

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