Kilis'te Zabaran Patlıcanı Hasadı Başladı - Son Dakika
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Kilis'te Zabaran Patlıcanı Hasadı Başladı

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Kilis'te tescilli Zabaran patlıcanının hasadı Yavuzlu köyünde başladı, 3,250 ton ürün bekleniyor.

Kilis bölgesine özgü "Zabaran" çeşidi patlıcanın hasadına başlandı.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yerel çeşit olarak 2020 yılında tescil edilen Zabaran patlıcanının hasadına Yavuzlu köyünde başladı.

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre bin 150 dekarda yapılan patlıcan hasadından yaklaşık 3 bin 250 ton ürün bekleniyor.

Yavuzlu köyünde üretim yapan İzzettin Çekiç, AA muhabirine, 12 dönüm alanda patlıcan üretimi yaptığını söyledi.

Kendine has tadıyla dolmalık olarak talep gören patlıcanın hasadını yaptıklarını belirten Çekiç, "Bu patlıcan ince kabuklu olduğu için oyumu daha kolay ve kurutmalık olarak tercih ediliyor. Tescilli olduğu için daha çok tercih ediliyor. Yavuzlu köyünde bu patlıcan çeşidini ekiyoruz." dedi.

Verimden memnun olduklarını ifade eden Çekiç, 12 dönümden yaklaşık 24 ton patlıcan beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kilis'te Zabaran Patlıcanı Hasadı Başladı - Son Dakika

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