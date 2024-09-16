Kilis'teki Resul Osman Mesire Alanı Çöp Yığınlarıyla Dolu

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Kilis Belediyesi'ne çöp tepkisi

Resul Osman Mesire alanı bakımsızlıktan adeta çöplüğe döndü

KİLİS - Kilis'te her gün yüzlerce kişinin uğradığı Resul Soman Mesire alanındaki çöpler tepkilere yol açıyor.

Kilislilerin sıcak yaz aylarında aileleri ile birlikte her gün akın ettiği mesire alanlarından biri olan ve kent merkezine 10 dakika uzaklıkta bulunan Resul Osman mesire alanı, çöplerin zamanında toplanmaması ziyaretçilerin tepkisine neden oluyor. Kentin en gözde mesire alanlarından olan ve her gün yüzlerce insanın ziyaret ettiği alanda akşam saatlerinde dolaşan vatandaşlar çöp yığınlarının oluştuğu çöp kutuları ile karşılaşıyor. Özellikle haftasonları daha yoğun olan mesire alanında oluşan bu görüntünün Kilis Belediyesi'nin temizlikte de geri kaldığını söyleyen vatandaşlar, Kilislilerin en çok tercih ettiği Resul Osman Mesire alnının derhal pis koku ve çöplerden temizlenmesini istiyor.

Parktaki tüm çöp konteynerlerinde çevreye yakışmayan görüntüler yaşanırken, vatandaşlar doğaya zarar veren çöplerin toplanmasını istiyor.