Kilit bölgesinde 1 asker şehit, 1 asker yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi sonucunda Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın şehit olduğunu ve bir askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Ocak 2024 tarihinde, BTÖ mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.