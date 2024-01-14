 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kilit Harekatı'nda şehit olan 9 asker dualarla anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kilit Harekatı'nda şehit olan 9 asker dualarla anıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için anma programı düzenlendi. Şehitler için Kartal Şehitliği'nde dualar okundu. Programda konuşan Ali Yavuz, terörün bitmesi için Abdullah Öcalan'ın idam edilmesi ve terörün siyasi uzantılarının Meclis'te olmaması gerektiğini belirtti.

14.01.2024 - 16:09,
Abone Ol

Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker, dualarla anıldı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz, "Baş tutanın başı kesilmedikçe bu terör bitmez. Abdullah Öcalan idam edilmedikçe terör bitmez. Siyasi uzantıları Meclis'te oldukça bu terör bitmez" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için Kartal Şehitliği'nde anma programı gerçekleştirildi. Programda şehitler için dualar okundu. Programda konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz, "Her karış toprağı şehit kanıyla sulanan aziz vatanımızın başı sağ olsun. Bu topraklar ilelebet bize vatan olsun diye 9 yiğidimiz daha toprağa tohum olarak düştü. 9 vatan evladı şehit oldu. 9 can, 9 evlat, 9 ana, 9 ocak, 9 kardeş, 9 baba, ne derseniz deyin, 9 yiğit. Bu büyük acıyla yandık, kavrulduk. Tüm Türkiye yüreğinde hissetti. Üzüntümüz kadar öfkemiz de büyük. Bugün gün doğmadı, güneş doğmadı güzel vatanımın üstüne. Ateş düştüğü yeri değil, tüm Türkiye'yi yaktı. Ordumuz ve güvenlik kuvvetlerimiz terörle her türlü arazi ve hava şartlarında kanının son damlasına kadar mücadelesini devam ettirirken bu mücadelenin diğer gereklilikleriyle de sonuna kadar mücadele edilmelidir" diye konuştu.

'TERÖR SEVİCİ İSTEMİYORUZ'

Şehit aileleri ile gazilerin her daim ordunun, askerin ve polisin yanında olduğunu belirten Yavuz, "Ne zaman Türkiye'de bir seçim olsa terör saldırıları artmakta; milletimizin iradesi baskı, korku ve şiddetle terörize edilmektedir. Seçimlerin emniyetli ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi için terörün siyasi uzantıları ile yasal olarak da mücadele edilmeli, milletimizin iradesinin zehirlenmesine mani olunmalıdır. Eğer şehitlerimize bir vefa borcunun olduğunu düşünüyorsanız, samimiyseniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde terör örgütünü destekleyen terör sevici istemiyoruz. Terörün bitmesini istiyor musunuz? Baş tutanın başı kesilmedikçe bu terör bitmez. Abdullah Öcalan idam edilmedikçe terör bitmez. Siyasi uzantıları Meclis'te oldukça bu terör bitmez. Teröristlerin ve birinci derecede yakınlarının mal varlığına el koymadıkça terör bitmez. Teröristlerin ve birinci derece yakınlarının tüm işletme ruhsatları iptal edilmedikçe terör bitmez. Terörist, terörist sempatizanlarının ve siyasi uzantılarının tüm sosyal güvenceleri iptal edilmedikçe terör bitmez. Yurt dışında yaşayan terörist ve terör sempatizanlarının ülkeye girişleri ve tatil yapmaları engellenmedikçe terör bitmez. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kastedenlerin ömür boyu siyaset yapmasına engel olunmaz ve tüm mal varlıklarına el konulmazsa terör bitmez. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere terör uzantısı partilerin katılmasına izin verilirse terör bitmez. Kısaca ve özetle aynı hatalar yapılmaya devam ederse, terör bitmez" dedi. (DHA)

Kilit Harekatı\'nda şehit olan 9 asker dualarla anıldı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Kayseri, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilit Harekatı'nda şehit olan 9 asker dualarla anıldı - Son Dakika


15:55
Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36
Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32
Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55
İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:42
Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü
14:29
Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27
Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı

Son Dakika
15:55 Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36 Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32 Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55 İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:42 Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü
14:29 Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27 Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı
13:45 Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24 İstanbul'da Sıcaklık Artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 16:23:54. #1.13#
SON DAKİKA: Kilit Harekatı'nda şehit olan 9 asker dualarla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement