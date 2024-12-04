Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın cenazesi, memleketi Adana'ya getirildi. Kızıldağ'ın vasiyeti üzerine cenaze töreni, Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlendi. Törene, annesi Ayşe (45), babası İsmail (49), 2 yıllık eşi Esma Kızıldağ, kardeşleri Şengül (22), Rumeysa (11), Fırat Efe Kızıldağ (3), Mühide Acal (23) ile yakınları, askeri erkan, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
'DOYAMADIM ALLAH'IM'
Şehidin eşi, annesi ve kız kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp ağıtlar yaktı. Şehidin eşi Esma Kızıldağ, "Canım eşim. Doyamadım Allah'ım" diyerek fotoğrafını öpüp, gözyaşı döktü. Şehidin küçük kardeşi Fırat Efe Kızıldağ da bir yakınının kucağında ağabeyinin tabutunu öptü. Şehit Kızıldağ'ın cenazesi, kılınan namazın ardından yine vasiyeti üzerine Feke ilçesi Ormancık Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › Kilit şehidi uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?